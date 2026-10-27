Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής Βασίλης Παπακωνσταντίνου και όπως φαίνεται δίνει μάχη με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγεία.

Αρχικά, υπήρχαν αναφορές πως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω ΧΑΠ ή πνευμονίας αλλά νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως αντιμετωπίζει σοβαρότερο πρόβλημα και λόγω αυτού είχε ακυρώσει και τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις στις 20 Αυγούστου.

Advertisement

Advertisement

Λίγες ημέρες αργότερα, το όνομά του δεν εμφανίστηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή παρά το γεγονός πως ο τραγουδιστής έχει συνδεθεί άρρηκτα με το φεστιβάλ.

Στο πλευρό του είναι συνεχώς η σύζυγός του, Ελένη Ράντου και η κόρη τους.

Δίνοντας συνέντευξη στο «For You», ο Γιάννης Ζουγανέλης αποκάλυψε πως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έχει Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και εξέφρασε την ευχή του να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή. «Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδερφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», ανέφερε συγκεκριμένα.