Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελένη Ράντου αντέδρασε έντονα στη δημοσίευση μιας φωτογραφίας τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει τον σύζυγό της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η ηθοποιός κατήγγειλε τη χρήση της τεχνολογίας για την παραπλάνηση του κοινού και την εκμετάλλευση της πρόσφατης περιπέτειας υγείας του τραγουδιστή προς όφελος της διαδικτυακής επισκεψιμότητας.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε πρόσφατα λόγω αναπνευστικού προβλήματος και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του, ζητώντας από το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητά του.

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Με έντονο τρόπο αντέδρασε η Ελένη Ράντου σε ΑΙ φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας τον σύζυγό της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, να βρίσκεται σε νοσοκομείο.

Η ηθοποιός ξέσπασε μέσα από ανάρτησή της, καταγγέλλοντας την εκμετάλλευση της πρόσφατης περιπέτειας υγείας του γνωστού τραγουδιστή για την προσέλκυση διαδικτυακής επισκεψιμότητας. Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρακτική χυδαία, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο που παραπλανεί και προκαλεί ανησυχία στο κοινό.

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Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η ηθοποιός σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο το περιστατικό, αντιπαραβάλλοντας την ευγένεια και το καλό γούστο με τη χυδαιότητα.

«Και με όλα αυτά διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση… Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και την κακογουστιά εκτός από την προφανή διαφορά έχουν και μία ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο. Ζήτω και στο AI που δίνει βήμα και εικόνα στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Η αντίδραση της ηθοποιού έρχεται λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας, εξαιτίας αναπνευστικού προβλήματος.

Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και έλαβε εξιτήριο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, επιστρέφοντας στο σπίτι του, όπου συνεχίζει την ανάρρωσή του κοντά στην οικογένειά του.

Μάλιστα, ο ίδιος θέλησε να ενημερώσει προσωπικά τους θαυμαστές του για την κατάσταση της υγείας του, ευχαριστώντας τους για το ενδιαφέρον και τις ευχές τους, ενώ παράλληλα ζήτησε να γίνει σεβαστή η ανάγκη του για ηρεμία και ιδιωτικότητα.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης», ανέφερε σε δημοσίευσή του στο Instagram.