Οχι μία αλλά 7 φορές πυρπόλησαν μέσα σε 3 ημέρες το σχολείο τους μαθητές Λυκείου στη Γλυφάδα, προκαλώντας ζημιές σε διάφορους χώρους με κίνδυνο ακόμη και την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών.

Την καταγγελία έκαναν μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τα οποία υποστηρίζουν ότι η διευθύντρια του σχολείου δεν έχει ενημερώσει τις αρχές για τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Στο στόχαστρο των μαθητών βρέθηκε κάδος σκουπιδιών έξω από το Λύκειο της Γλυφάδας και οι τουαλέτες του σχολείου. Τις φωτιές έσβησαν οι ίδιοι οι καθηγητές πριν επεκταθεί η φωτιά με αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να σπεύσει στο σχολείο για την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως οι μαθητές έβαλαν 1 φωτιά την προηγούμενη Δευτέρα (08.12.2025), 4 την Τρίτη και 2 την Τετάρτη.

Ο Σύλλογος γονέων υποστηρίζει ότι η διευθύντρια του σχολείου δεν έχει ενημερώσει την αστυνομία ώστε να προχωρήσει σε ανακρίσεις και συλλήψεις και ζητά λύση για τη μανία των μαθητών που βάζουν καθημερινά φωτιές ώστε να μην κινδυνέψουν τα παιδιά τους.