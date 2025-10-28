Μία πρωτοφανής επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη (23/10) στην Γλυφάδα, όταν ένας 38χρονος άστεγος επιτέθηκε απρόκλητα με πέτρες σε μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην ΜΕΘ.

Το περιστατικό συνέβη όταν η ηλικιωμένη, λίγο πριν φτάσει στην Β’ Πλαζ για το μπάνιο της, σταμάτησε για λίγο προκειμένου να ταΐσει αδέσποτες γάτες στην 2η Μαρίνα.

Τότε, εμφανίστηκε μπροστά της ο εν λόγω άστεγος, ο οποίος χωρίς κανέναν λόγο άρχισε να την χτυπάει επανειλλημένα στο κεφάλι με μία πέτρα.

Η γυναίκα έχασε αμέσως τις αισθήσεις της και εργαζόμενοι του Δήμου Γλυφάδας που έτυχε να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, έσπευσαν αμέσως να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, καλώντας το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Η 69χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ της ιδιωτικής κλινικής «Ιώνιο Θεραπευτήριο». Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έφτασαν στην σύλληψη του 38χρονου άνδρα, ο οποίος είναι άστεγος και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης της άγριας επίθεσης έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικές δομές. Οδηγήθηκε στη φυλακή κατηγορούμενος για βαριά και σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Γείτονες και φίλοι της 69χρονης περιγράφουν την γυναίκα ως αγαπητή και ιδιαίτερα καλή, εκφράζοντας σοκ για το περιστατικό: «Την αγαπάμε όλοι στην πολυκατοικία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι συνέβη», λένε συγκλονισμένοι.

Πηγή: Notia.gr