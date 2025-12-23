Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν την τροπή που έχει πάρει ο αγώνας των αγροτών με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις που εμπλέκουν ακόμα και την ΑΑΔΕ, την Μαρία Καρυστιανού, γαλάζιους αρχισυνδικαλιστές στα Μάλγαρα, επισημαίνοντας και την προσοχή που πρέπει να δείξουν οι ξεσηκωμένοι αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, απέναντι στον κοινωνικό αυτοματισμό που επιχειρείται, ξεκινώντας ακόμα και από τα μπλόκα της αστυνομίας.

HUFFTROLLS: Ο αγώνας των αγροτών και οι εναντίον τους Μακιαβελικές μεθοδεύσεις

