Το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ σταμάτησε στην “AEL FC Arena”, με τους νεοφώτιστους να αντιδρούν στο τέρμα του Πέτρου Μάνταλου και τον Τσάκλα να ισοφαρίζει στο 75′, φέρνοντας το τελικό 1-1.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 2’ είχε την πρώτη της ευκαιρία. Ο Γιόβιτς έδωσε ωραία πάσα στον Κοϊτά μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του αποκρούστηκε εντυπωσιακά από τον Μελίσσα. Η ΑΕΛ απάντησε αμέσως με συνδυασμό Πασά-Μούργου, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 19’ ο Σαγάλ επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να βρίσκει κόντρα στον Ρέλβας. Ακολούθησε σουτ του Ατανάσοφ λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα. Στο 37’ οι γηπεδούχοι έχασαν την μεγαλύτερη ευκαιρία τους: ο Πασάς πλασάρισε από το σημείο του πέναλτι, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με την ΑΕΚ να απειλεί με Ρέλβας, Ελιάσον και Κοϊτά, αλλά τον Μελίσσα να διατηρεί ανέπαφη την εστία του.

Στην επανάληψη, η πρώτη καλή στιγμή ήταν για την ΑΕΚ στο 55’. Ο Πινέδα έστρωσε στον Κουτέσα, που έκανε σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Γιόβιτς πέρασε εκτός. Δύο λεπτά αργότερα, ο Πέτρος Μάνταλος άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ, μετά από παράλληλο γύρισμα του Πήλιου. Στο 70’ η ομάδα του Νίκολιτς είχε δεύτερο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε από το VAR, καθώς ο Πινέδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το χέρι. Στο 73’ ο Γιόβιτς είχε νέα ευκαιρία, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Δύο λεπτά αργότερα, η ΑΕΛ ισοφάρισε με τον Τσάκλα να σκοράρει από κοντά μετά από κόρνερ του Ατανάσοφ. Παρά την πίεση της ΑΕΚ μέχρι το τέλος, το 1-1 παρέμεινε, στερώντας από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς το τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς (71′ Κοσονού), Τσάκλα, Παντελάκης, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Σαγάλ (81′ Μπαγκαλιάνης), Πασάς (64′ Γκαράτε), Μούργος (46′ Γιούσης), Τούπτα (71′ Ουάρντα).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος (84′ Πενράις), Ρότα, Ρέλβας, Πινέδα, Μάριν (77′ Πιερό), Κουτέσα (77′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς, Κοϊτά (84′ Καλοσκάμης), Ελιάσον (54′ Μάνταλος).