Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι της ανά την Ελλάδα. Ο πέμπτος σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη, μια πόλη με έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς θεσμούς δημόσιας ασφάλειας.

Στο νέο επεισόδιο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου παραδίδει έναν απινιδωτή, ενισχύοντας το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Τον απινιδωτή παρέλαβε ο Ταξίαρχος Ευστράτιος Καρακοντινός, ο οποίος τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της άμεσης ανταπόκρισης σε καταστάσεις που απειλούν ανθρώπινες ζωές.

Ο απινιδωτής θα τοποθετηθεί σε περιπολικό όχημα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, όπου και αν χρειαστεί. Όπως ανέφερε ο Ταξίαρχος, τα στελέχη της Αστυνομίας που επανδρώνουν τα περιπολικά οχήματα λαμβάνουν εκπαίδευση στη χρήση απινιδωτή και στην παροχή πρώτων βοηθειών. Στόχος είναι κάθε περιπολικό να διαθέτει απινιδωτή, συμβάλλοντας στην άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά.

Με τη στήριξη της Betsson και τη συμβολή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το νέο επεισόδιο αναδεικνύει τη δύναμη της κοινωνικής προσφοράς και την ανάγκη για επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία που ενώνει ανθρώπους και οργανισμούς γύρω από τον κοινό σκοπό της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Το νέο επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube.

Το ταξίδι συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα – γιατί κάθε κοινότητα αξίζει στήριξη και κάθε πρωτοβουλία ζωής κάνει τη διαφορά.

Δείτε όλο το επεισόδιο εδώ: H Betsson στο χωριό σου με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου | Θεσσαλονίκη (Ep.5)