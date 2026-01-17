Στη μεγάλη απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη αναφέρθηκαν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, καλεσμένοι στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega το πρωί του Σαββάτου.

Ο Χασαπόπουλος μίλησε για τη σημαντική προσφορά του Παπαδάκη στην τηλεόραση και σχολίασε την υποκρισία που παρατηρείται μετά τον θάνατό του.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Πέρα απ’ όλα τα υπόλοιπα, ό,τι γνώμη κι αν έχει κάποιος για εκείνον. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν η ιστορία του πρωινού. Από εκείνον ξεκίνησαν όλα. Τώρα βγαίνουνε και κάποιοι συνάδελφοι και λένε “ήσουν δάσκαλος” κι από πίσω δεν έλεγαν τα καλύτερα λόγια… Κι αυτό τώρα για τους νέους ανθρώπους είναι υποκρισία. Αν έλεγες κακά λόγια, μη βγαίνεις τουλάχιστον τώρα, ρε φίλε».

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Χασαπόπουλος τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζεται η πραγματική προσφορά κάποιου και να μην υπάρχει αναδρομική υπερβολική επιδοκιμασία, η οποία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική στάση που είχαν κάποιοι κατά τη διάρκεια της ζωής του.