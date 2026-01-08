Στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης (8/1) θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Συγγενείς και φίλοι έχουν συγκεντρωθεί για να πουν το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο δημοσιογράφο που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την περασμένη Κυριακή (4/1) σε ηλικία 74 ετών.
Η σορός του έχει φτάσει στον χώρο, όπως και τα πρώτα στεφάνια. Μεταξύ των ατόμων που θέλησαν να τιμήσουν τον «πατριάρχη της πρωινής ενημέρωσης» είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
Η επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη
Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του δημοσιογράφου ευχαρίστησε όλους όσους τη στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ζήτησε σεβασμό στο πένθος της και κάλεσε όσους επιθυμούν, αντί στεφάνων να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού