Στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης (8/1) θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Συγγενείς και φίλοι έχουν συγκεντρωθεί για να πουν το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο δημοσιογράφο που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την περασμένη Κυριακή (4/1) σε ηλικία 74 ετών.

Η σορός του έχει φτάσει στον χώρο, όπως και τα πρώτα στεφάνια. Μεταξύ των ατόμων που θέλησαν να τιμήσουν τον «πατριάρχη της πρωινής ενημέρωσης» είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Χρήστος Φωτίδης Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός Ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης

Η επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του δημοσιογράφου ευχαρίστησε όλους όσους τη στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ζήτησε σεβασμό στο πένθος της και κάλεσε όσους επιθυμούν, αντί στεφάνων να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού