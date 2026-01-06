Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνα θα πουν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη, οικογένεια και φίλοι, την Πέμπτη στις 10:30 το πρωί. Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι» και «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο ξαφνικός θάνατος του βύθισε στη θλίψη όσους τον γνώριζαν και εκατομμύρια Ελλήνων που για 35 χρόνια τον υποδέχονταν καθημερινά στα σπίτια τους. Αν και τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία ήταν σε έντυπα μέσα και ραδιόφωνα η τηλεόραση έγινε το δεύτερο σπίτι του.

«Ο Γιώργος είχε αστείρευτο χιούμορ. Δηλαδή από την ώρα που ξυπνούσε μέχρι πού κοιμόταν, γελούσε και έλεγε αστεία. Καλό ταξίδι Γιώργο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Νάσος Αθανασίου εμφανώς συγκινημένος για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

Η Σεμίνα Διγενή τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση της: «Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι ζωντανές συνδέσεις μας δεν θα τελειώσουν ποτέ».

Η Έλλη Στάη περιγράφοντας τον Γ. Παπαδάκη σημείωσε: «Τι μπορεί να πει κανείς για ένα ξαφνικό θάνατο ο οποίος έγινε νωρίς; Ο Γιώργος Παπαδάκης πήγε στην ΕΡΤ την περίοδο που πήγα και εγώ τη δεκαετία του 80. Είχαμε δύο ταυτόχρονους βίους, όχι ίδιους, αλλά παράλληλους. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος με δυναμισμό, πολύ χιούμορ και έκανε πολύ έντονη την παρουσία του».

Ο Γιώργος Παπαδάκης, για δύο χρόνια, από το 1990 έως το 1992, παρουσίαζε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή Ελλάς το μεγαλείο σου και μετά ήρθε το Καλημέρα Ελλάδα, η πρώτη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή από το 1992 έως το 2025. Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η κόκκινη κάρτα μεταξύ των φιλοξενούμενων και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.