Μια διαφημιστική ανάρτηση καταστήματος εστίασης στη Μεσσήνη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς απεικόνιζε – με χρήση τεχνητής νοημοσύνης – τον εκλιπόντα δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη σε ένα «παραδεισένιο» σκηνικό, να κρατά καφέ.

Η εικόνα έγινε γρήγορα viral και δίχασε τους χρήστες: κάποιοι τη βρήκαν έξυπνη και χιουμοριστική, ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν άστοχη και προσβλητική, θέτοντας ζητήματα δεοντολογίας για τη χρήση ψηφιακών αναπαραστάσεων ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Διονύσης Σωτηρόπουλος, υποστήριξε ότι η πρόθεσή του ήταν να εκφράσει χιούμορ και νοσταλγία, χωρίς καμία διάθεση προσβολής, επισημαίνοντας ότι για πολλούς άνω των 40 ο Παπαδάκης αποτελεί μια πατρική φιγούρα της τηλεόρασης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τον έβαλα στον παράδεισο, όχι στην κόλαση».

Παρότι η ανάρτηση ήταν μέρος της διαφημιστικής στρατηγικής του καταστήματος, τελικά αποσύρθηκε άμεσα, όταν έγινε σαφές ότι προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις και θεωρήθηκε προσβλητική από μερίδα του κοινού.