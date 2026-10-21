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Οι εργασίες ανακαίνισης και οι δομικές βελτιώσεις στόχευσαν στη δημιουργία ενός λειτουργικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος για τους ασθενείς και το προσωπικό.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των αρχών, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και διοικητικά στελέχη του σωματείου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας του σωματείου με τη διοίκηση του νοσοκομείου, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύμπραξης κοινωνίας και δημόσιων φορέων.

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Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο. Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε χάρη στη δωρεά του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», αποτελώντας ακόμη μια ουσιαστική πράξη κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Το έργο περιλάμβανε εργασίες ανακαίνισης και δομικές βελτιώσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού, φιλόξενου και ανθρώπινου περιβάλλοντος, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μεριμνά καθημερινά για τη φροντίδα τους.

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Πέρα από την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της αξιοπρέπειας και του σεβασμού στην ψυχική υγεία. Ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος νοσηλείας δεν εξυπηρετεί μόνο πρακτικές ανάγκες, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φροντίδας που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των αρχών και φορέων, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», κα Κατερίνα Ναυπλιώτη-Παναγοπούλου και η Συντονίστρια του Παραρτήματος Πάτρας του Σωματείου κα Μαρία Μανουσάκη-Μαλλιώρη, οι οποίες απηύθυναν χαιρετισμούς. Το «παρών» έδωσαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου του Σωματείου, κα Ιωάννα Καρυοφύλλη και κα Αφροδίτη Δωρίτη-Πλακιωτάκη, καθώς και πλήθος μελών και φίλων της «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ».

Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου με τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύμπραξης της κοινωνίας των πολιτών με τους δημόσιους φορείς υγείας, με κοινό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης και της καθημερινότητας των ασθενών.

Με πολυετή παρουσία και διαρκή δράση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και του πολιτισμού, το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα.

Για την «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», η προσφορά αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε πράξη και συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η ανακαίνιση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών αποτελεί έμπρακτη έκφραση αυτής της φιλοσοφίας, υπενθυμίζοντας ότι η φροντίδα, ο σεβασμός και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια οφείλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε κοινωνικής πρωτοβουλίας.