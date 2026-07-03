Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με πρωτοβουλία του περιοδικού Πατρινόραμα, ο σπουδαίος ερμηνευτής Βασίλης Λέκκας θα μας χαρίσει μια μοναδική συναυλία, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Παράλληλα, η βραδιά θα περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον αξέχαστο Τόλη Βοσκόπουλο, τιμώντας την πολύτιμη μουσική του παρακαταθήκη.

Η εκδήλωση αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα», καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του Σωματείου μας. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και ταυτόχρονα θα είναι μια έμπρακτη στήριξη στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας.

Εισιτήρια από 15€ – Προπώληση: more.com & Public

Advertisement

Advertisement