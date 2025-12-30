Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων και ο δήμος Περιστερίου θα δημιουργήσουν και φέτος τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας στη γιορτή της Πρωτοχρονιάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα (30/12), στις 17:30, στην Πλατεία Δημαρχείου (στάση Μετρό «Περιστέρι»), με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η βασιλόπιτα θα κοπεί και θα διανεμηθεί δωρεάν στους πολίτες, σκορπίζοντας χαμόγελα, ευχές και τυχερά φλουριά.

Κοπή βασιλόπιτας στο Περιστέρι – Δεκέμβριος 2024 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η φετινή βασιλόπιτα θα ξεπερνά τα 100 μέτρα μήκος, θα έχει βάρος 10 τόνων ενώ θα περιλαμβάνει πολλά φλουριά, που αντιστοιχούν σε δώρα για τους τυχερούς, μέσα στα 80.000 κομμάτια που θα διανεμηθούν.

Τη δημιουργία της θα αναλάβουν από νωρίς το πρωί δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία – οι «ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», με τη συμμετοχή έμπειρων αρτοποιών, μετατρέποντας τον πεζόδρομο σε ένα εργαστήρι γιορτής, συνεργασίας και δημιουργίας.

Στην παρασκευή και τη διανομή της μεγαλύτερης βασιλόπιτας συμμετέχουν ενεργά οι εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της μεγάλης αυτής γιορτής.

Κοπή βασιλόπιτας στο Περιστέρι – Δεκέμβριος 2024 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της μεγαλύτερης βασιλόπιτας είναι:

* Αλεύρι: 6,2 τόνοι

* Ηλιέλαιο – λάδι: 2.200 κιλά

* Αυγά: 6.500 τεμάχια

* Άχνη: 830 κιλά

* Ζάχαρη: 750 κιλά

* Κονιάκ: 110 λίτρα

* Κανέλα τριμμένη: 85 κιλά.

Ο δήμος Περιστερίου καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στη γιορτή, που στέλνει το πιο γλυκό μήνυμα για τη νέα χρονιά.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

