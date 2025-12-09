Μια τρομακτική εμπειρία έζησε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (6/12) ένας 17χρονος στο Ίλιον καθώς την ώρα που περπατούσε προς το σπίτι του, δύο άτομα που βγήκαν ξαφνικά μπροστά του μέσα από ένα αυτοκίνητο, τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν με τη βία να μπει μέσα στο όχημα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής οι δύο επιβάτες τον χτυπούσαν ανελέητα στο κεφάλι και έψαχναν τις τσέπες τους, ενώ ο τρίτος συνεργός τους οδηγούσε. Στη συνέχεια του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, καθώς και 50 ευρώ που είχε πάνω του, πριν τον εγκαταλείψουν σε έναν δρόμο στους Αγίους Αναργύρους.

Παρά τον φόβο και την ταλαιπωρία, ο νεαρός βρήκε το κουράγιο να μεταβεί αμέσως στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει όσα συνέβησαν.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν γρήγορα τα άτομα που φέρονται ως δράστες. Στη συνέχεια, ταυτοποίησαν την εμπλοκή τους και τους οδήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ώστε να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.