Χειροπέδες σε έναν 40χρονο αλλοδαπό πέρασαν οι αστυνομικοί, λίγα λεπτά μετά την τελευταία διάρρηξη και κλοπή από κατοικία στην περιοχή του Ιλίου.

Τα στελέχη της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα από το κέντρο τους να σπεύσουν στην περιοχή, καθώς ο 40χρονος είχε γίνει αντιληπτός από περίοικο. Βασιζόμενοι στην περιγραφή του μάρτυρα, τον εντόπισαν λίγα μέτρα μακριά και τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Ο 40χρονος προσπάθησε να διαφύγει εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς και δείχνοντάς τους πλαστό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Στην κατοχή του, όμως, οι αστυνομικοί βρήκαν κλοπιμαία και έτσι τον οδήγησαν στο τοπικό τμήμα ασφαλείας.

Εκεί οι συνάδελφοί τους έκαναν έλεγχο και άλλες περιπτώσεις διαρρήξεων στην περιοχή και μέσα από βίντεο, που είχαν από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποίησαν συνολικά πέντε κλοπές από κατοικίες.

