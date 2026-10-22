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Ληστεία σε φαρμακείο υπό την απειλή κατσαβιδιού με λεία 300 ευρώ διέπραξε την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, ένας 21χρονος στην περιοχή Ατσαλένιος στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μετά τη ληστεία, μάλιστα, ο νεαρός δράστης φέρεται να γύρισε στο χωριό του και να πήγε για καφέ.

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Κατά την προανακριτική του απολογία, ο νεαρός που ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και πως έχει μετανιώσει για όσα έκανε.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο 21χρονος μετά τη ληστεία πήρε ταξί, γύρισε σπίτι, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ στην πλατεία. Δεν είχε, όμως, υπολογίσει στους αστυνομικούς που ανακάλυψαν τα ίχνη του αφού ήταν γνωστός στις αρχές καθώς είχε ιστορικό κλοπών.

Όταν έφτασαν οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου στον κεντρικό δρόμο του Ατσαλένιου, άρχισαν να συλλέγουν μαρτυρίες ενώ τους υποδείχθηκε η κατεύθυνση που διέφυγε ο ληστής. Στη συνέχεια πληροφορήθηκαν ότι ο ληστής είχε ζητήσει από γειτονικό περίπτερο να του καλέσει ταξί για τον Προφήτη Ηλία.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πήραν στο κέντρο του ραδιοταξί, ζήτησαν να μάθουν ποιος αυτοκινητιστής είχε μεταβεί νωρίτερα στο Ατσαλένιο κι αφού συνέλλεξαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μετέβησαν στον Προφήτη Ηλία όπου εντόπισαν τον δράστη να πίνει καφέ.

Πηγή: cretalive.gr