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Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, κατέληξε.

Η εξόδιος ακολουθία του μικρού παιδιού θα τελεστεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

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Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι στον μόλις 18 μηνών Ζαχαρία-Ευάγγελο Λαμπρινουδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από κατάποση βενζίνης στο σπίτι της οικογένειάς του, στη Νέα Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο πατέρας του, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 17/11 στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού, ενώ η σορός του μικρού παιδιού θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.

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«Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Ποιος θα σου φιλάει τα μαγουλάκια σου! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πατέρας στην ανάρτηση του.

Το αγοράκι κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου να το κρατήσουν στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Ελεύθεροι οι γονείς του βρέφους

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικoύς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι γονείς του βρέφους που έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση ποσότητας βενζίνης.

Εμφανώς καταβεβλημένοι οι γονείς του μικρού αγοριού απολογήθηκαν ενώ σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισής τους, Θένια Λαμπρινουδάκη, και οι δυο είναι συντετριμμένοι.

«Επειδή και οι δυο γονείς είναι σε τραγική κατάσταση και άσχημη ψυχολογία, να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος τους η οποία προσέθεσε ότι δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Πώς έγιναν όλα

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, όταν ο 18 μηνών Ζαχαρίας-Ευάγγελος βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού του μαζί με τη μητέρα του. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, την ώρα που η μητέρα του έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το παιδί φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι, από όπου πήρε ένα μικρό μπουκάλι με καθαρή βενζίνη.

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Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το αγοράκι κατάπιε μέρος του περιεχομένου, με τη μητέρα του να αντιλαμβάνεται άμεσα τι είχε συμβεί και να καλεί το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο το μετέφερε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), καθώς η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να επαναφέρουν το παιδί. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του εξακολούθησε να είναι ιδιαίτερα σοβαρή και κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του.

Ακολούθως, ο μικρός μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συνέχισε να δίνει μάχη για τη ζωή του. Παρά τις προσπάθειες, όμως, ο 18 μηνών Ζαχαρίας-Ευάγγελος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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