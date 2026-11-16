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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο, όταν ένας γύπας βρέθηκε μέσα στη θάλασσα, εμφανώς εξαντλημένος και ελαφρώς τραυματισμένος.



Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν το πτηνό έσπευσαν να βοηθήσουν, προσπαθώντας να το καθοδηγήσουν προς την ακτή. Ωστόσο, ο γύπας ήταν τρομαγμένος και κάθε φορά που κάποιος τον πλησίαζε αντιδρούσε έντονα, δυσκολεύοντας την προσπάθεια.

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Σύμφωνα με τα όσα περιγράφουν στο CRETA24 λουόμενοι που βρέθηκαν στην παραλία ”περίπου 15 λεπτά το πτηνό πάλευε μέσα στο νερό, μέχρι που τελικά κατάφερε να βγει στην παραλία”. Οι ίδιοι παρέμειναν κοντά του και παρακολουθούσαν την κατάστασή του, έτοιμοι να παρέμβουν εάν χρειαζόταν.

Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο Λιμενικό και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου υπεύθυνοι αναμένεται να μεριμνήσουν για την περίθαλψη του γύπα.

Το πτηνό φαίνεται εξαντλημένο, ελαφρώς χτυπημένο ενώ λουόμενοι αναφέρουν πως είναι πιθανότατα «χτυπημένο».