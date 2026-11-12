Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στο παρκάκι της οδού Λεβίνου στο Ηράκλειο διεξάγονται συστηματικά αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ με τη συμμετοχή αθλητών, διαιτητή και θεατών.

Οι διοργανωτές χρησιμοποιούν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook για να διαφημίσουν τις αναμετρήσεις που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τσιλιαδόρους για να αποφύγουν τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών κατά τη διάρκεια των αγώνων στον δημόσιο χώρο.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την έντονη αναστάτωσή τους για τις φωνές και την ένταση που συνοδεύουν αυτή την επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα.

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Μια ασυνήθιστη εικόνα για έναν δημόσιο χώρο, που όμως φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε… καθημερινότητα, καταγράφεται εδώ και καιρό σε ένα πολυσύχναστο σημείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο παρκάκι της οδού Λεβίνου, στην περιοχή της Θερίσου, στήνονται αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ, με αθλητές, διαιτητή, θεατές και, σύμφωνα με πληροφορίες,με υπόνοιες ακόμη και για στοιχήματα!



Το σκηνικό, όπως αναφέρουν μαρτυρίες στο Cretalive, επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές, με τους αγώνες να αποκτούν το δικό τους κοινό. Μάλιστα, φέρεται να προηγούνται ακόμη και διαφημιστικές αναρτήσεις στο Facebook, ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και να δίνουν το «παρών» οι φίλοι του είδους.

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Ηράκλειο: Οι «τσιλιαδόροι» και η αναστάτωση στη γειτονιά



Οι συμμετέχοντες, φορώντας γάντια του μποξ και κοντά σορτσάκια, άλλοι ξυπόλυτοι και άλλοι με αθλητικά παπούτσια, μπαίνουν στον αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο και αρχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα. Εκεί που τις προηγούμενες ώρες παίζουν αμέριμνα μικρά παιδάκια με τους γονείς τους, τώρα η τεστοστερόνη είναι στα…ύψη ! Υπάρχει μάλιστα και πρόσωπο που εκτελεί χρέη διαιτητή, επιτηρώντας τον χρόνο και την εξέλιξη της αναμέτρησης, μέχρι να αναδειχθεί ο νικητής.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, οι θεατές έχουν πιάσει τις θέσεις τους, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθισμένοι, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον όσα διαδραματίζονται μπροστά τους.

Το πλέον αξιοσημείωτο, πάντως, είναι ότι οι διοργανωτές φέρονται να λαμβάνουν και τα δικά τους… μέτρα προφύλαξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ακόμη και «τσιλιαδόροι», οι οποίοι παρακολουθούν την κίνηση στην περιοχή, ώστε να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους συμμετέχοντες σε περίπτωση εμφάνισης περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής, όπως αναφέρουν, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση που έχει πλέον παγιωθεί. Οι φωνές, η ένταση και τα χτυπήματα που συνοδεύουν τις αναμετρήσεις προκαλούν αναστάτωση στη γειτονιά, με τους περίοικους να δυσκολεύονται να αντιδράσουν σε κάτι που, όπως φαίνεται, έχει μετατραπεί σε εβδομαδιαία συνήθεια.

Και όλα αυτά όχι σε κάποιον οργανωμένο αθλητικό χώρο, αλλά σε ένα δημόσιο παρκάκι, μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου.