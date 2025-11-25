Αντί για σχολική αίθουσα παιδιά 7 και 8 ετών εν έτει 2025 θα αναγκαστούν να κάνουν τα μαθήματά τους σε… γκαρσονιέρα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το patris, η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου ανακοίνωσε την Τρίτη (25.11.2025) στους γονείς των παιδιών της β’ τάξης πως εξαιτίας έλλειψης χώρου (!) οι μαθητές θα μεταφερθούν σε γκαρσονιέρα που βρίσκεται στην περιοχή για να κάνουν το μάθημά τους. Αυτή η αδιανόητη διαδικασία αναμένεται να γίνει πράξη από την προσεχή βδομάδα.

Μάλιστα, τα παιδιά 7 και 8 ετών θα περπατάνε από το σχολείο προς τη γκαρσονιέρα σαν γκρουπάκι μαζί με τη δασκάλα τους και την ώρα του διαλείμματος θα επιστρέφουν στο σχολείο για να παίξουν μαζί με τους άλλους μαθητές.

Οργή και αγανάκτηση

Η ανακοίνωση αυτή, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε την οργή και την αγανάκτηση των γονέων που δεν μπορούν να καταλάβουν πώς οι αρμόδιοι έλαβαν μία τέτοια απόφαση.

«Είναι δυνατόν εν έτη 2025 να μην μπορούν να βρουν λύση στα κτιριακά προβλήματα» αναφέρουν μιλώντας στο patris ενώ παράλληλα αντιδρούν για τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών τους.

«Πώς θα κάνουν μάθημα σε μία γκαρσονιέρα, πώς θα μεταφέρονται από την γκαρσονιέρα στο σχολείο… Υπάρχει ασφάλεια σε όλο αυτό», αναρωτιούνται τονίζοντας πως «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τάξη η αίθουσα διδασκόντων που χρησιμοποιείται λίγες ώρες τη μέρα από τους δασκάλους».