Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής οι αστυνομικές δυνάμεις του Ηρακλείου. Πρόκειται για άτομα που -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ- έχουν ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή τους στην επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει ότι τα πρόσωπα που τους ενδιέφεραν διέμεναν στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» και στις πέντε και μισή το πρωί εισέβαλαν στο κτίριο. Εκεί εντόπισαν πέντε άτομα, ενώ το έκτο λίγα μέτρα μακριά. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι έχουν γίνει και τέσσερις προσαγωγές με τα στελέχη της Ασφάλειας να προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν και αυτά τα άτομα συμμετείχαν στην επίθεση.

