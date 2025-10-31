Εικόνες από την αστυνομική επιχείρηση στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο, που οδήγησε σε συλλήψεις για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υλικά, τα οποία σύμφωνα με τους αστυνομικούς χρησιμοποιούνται σε επεισόδια, εντόπισαν στο υπό κατάληψη κτίριο, κατά την έφοδό τους τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κοντάρια, πυροσβεστήρες και κράνη, τα οποία θα αποσταλούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα, προκειμένου να εξερευνηθούν για δακτυλικά αποτυπώματα και δείγματα γενετικού υλικού.

Κατά την επιχείρηση της Αστυνομίας συνελήφθησαν έξι άτομα, τα οποία –σύμφωνα με τις αρχές- συμμετείχαν στην επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη πριν από λίγες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε συλληφθέντες εντοπίστηκαν μέσα στο κτίριο, ενώ ο έκτος λίγα μέτρα μακριά.

Βίντεο από την επιχείρηση ανέβασε online το Politica.gr.