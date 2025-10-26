Αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια πετάχτηκαν κατά της παρέας του υπουργού Μάκη Βορίδη το βράδυ σε εστιατόριο του Ηρακλείου, μετά από ξαφνική εισβολή περίπου 60 κουκουλοφόρων.

Σύμφωνα με το neakriti, επρόκειτο για άτομα του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Το εστιατόριο υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες». Κατά πληροφορίες, ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- μέχρι να εμφανιστεί η αστυνομία.

Σημειώνεται πως ο Μάκης Βορίδης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης.