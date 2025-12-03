Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για υπόθεση κακοποίηση ανηλίκων παιδιών από την μητέρα και τον πατέρα τους στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris, τα οκτώ παιδιά – ηλικίας από 2 έως 15 χρόνων – πλέον φιλοξενούνται σε συγγενικό τους πρόσωπο έπειτα από εισαγγελική εντολή, έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες για την 32χρονη και τον 44χρονο.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας ανηλίκων έχει ζητήσει την εξέταση και των οκτώ παιδιών από τον ιατροδικαστή προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίησης το κάθε παιδί.

Η επίθεση στο 15χρονο παιδί και η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η λεκτική και σωματική επίθεση σε βάρος του 15χρονου παιδιού ήταν η αφορμή να… ανοίξουν τα στόματα στην γειτονιά και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρουν πηγές του patris, κάτοικος της περιοχής που εδώ και αρκετό καιρό άκουγε φωνές και φασαρίες μέσα από το σπίτι όπου έμεναν οι δύο γονείς με τα 8 παιδιά αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία.

Κάλεσε στην «γραμμή βοήθειας» του «Χαμόγελου του Παιδιού» και ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχει συστηματική κακοποίηση παιδιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν σε έρευνα.

Οι συλλήψεις και οι διώξεις

Οι αστυνομικοί έλαβαν τις απαραίτητες καταθέσεις που έκαναν λόγο ότι ο 44χρονος είχε επιτεθεί στο 15χρονο παιδί λεκτικά ενώ η μητέρα του το χτυπούσε.

Το αποτέλεσμα ήταν το ζευγάρι να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση ενώ στη συνέχεια τους παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.