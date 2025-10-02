Το 112 ενεργοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών, από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης ως τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής.

Επίσης λίγο νωρίτερα υπήρξε προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής.

Το βράδυ της Πέμπτης έβρεχε σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, χωρίς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να έχουν παρουσιαστεί προβλήματα.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Λήμνου προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής.

Στο μεταξύ, τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων ενεργοποίησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να αντιμετωπίσει πλημμυρικά κυρίως φαινόμενα που σημειωθήκαν στην πρωτεύουσα από την κακοκαιρία.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πόλης και με βάση τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, «κινητοποιούμε μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων σε περιοχές αυξημένου κινδύνου πλημμύρας».

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν τέσσερα ειδικά οχήματα που έχουν διασκευαστεί ειδικά για την Πολιτική Προστασία και φέρουν τα ανάλογα μηχανήματα απόφραξης και απάντλησης υδάτων. Ενεργοποιήθηκε το μητρώο εργοληπτών με τέσσερα συνεργεία με δύο αντλητικά συγκροτήματα το καθένα. Στη συμβολή των οδών Αίμωνος & Αντιγόνης, που πλημμυρίζει πολύ συχνά, υπήρχε για υποστήριξη και JCB μαζί με φορτηγό. Επίσης τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης όσο και του εργολήπτη μετέβησαν σε σημεία όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου για επίβλεψη και απάντληση υδάτων.