Ο καιρός μπαίνει σε φάση μεταβολών, με διαδοχικά περάσματα που θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, με παγετό τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει χειμωνιάτικο και τις επόμενες ημέρες, με εναλλαγές αλλά και έντονα φαινόμενα κατά τόπους.

Αναλυτικά, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αρσοσαρωνικό

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της χώρας, καθώς αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα δυτικά, και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα-ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Προβλήματα σε ολόκληρη την Ήπειρο από την κακοκαιρία – Κλειστά σχολεία σε Μέτσοβο και Τζουμέρκα

Εκτεταμένα προβλήματα προκαλεί σε ολόκληρη την Ήπειρο το νέο κύμα κακοκαιρίας, με κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ζημιές σε δρόμους και δίκτυα ύδρευσης, διακοπές ηλεκτροδότησης και συνεχείς χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες. Από το Δίστρατο έως τους Φιλιάτες και τα Τζουμέρκα, τα προβλήματα εμφανίζονται διαδοχικά, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Σχεδόν 30 μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία για αποχιονισμούς και αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, ενώ παράλληλα γίνεται ρίψη αλατιού λόγω της αναμενόμενης πτώσης της θερμοκρασίας και του κινδύνου παγετού. Οι μετακινήσεις στα ορεινά, ιδιαίτερα στους νομούς Ιωάννινα και Άρτα, συνιστάται να περιορίζονται, ενώ απαραίτητες θεωρούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ο Λούρος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης, ενώ ο ποταμός Καλαμάς έχει ήδη υπερχειλίσει, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η κατάσταση στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα, περιοχές που ακόμη δεν έχουν αποκαταστήσει πλήρως τις ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Μετσόβου ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες στις τοπικές κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς, λόγω χιονιού και αναμενόμενου παγετού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, με τους γονείς να αποφασίζουν με δική τους ευθύνη για τη μετακίνηση των παιδιών.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από (μείον) -04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Περισσότερα από 250 χιλιοστά βροχής στα ορεινά της Ηπείρου κατά το τριήμερο 6-8 Ιανουαρίου 2026.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Το Κλείσιμο της ημέρας με μαγικές και Παράλληλα χιονισμένες εικόνες από τις κάμερες στην Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο .



👇Απολαύστε το βίντεο Ταξιδέψτε και ανεβάστε την ένταση#Greece #forecastweathercam #weather #makedonia #hpeiros pic.twitter.com/8tXEgBpf3C — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 8, 2026

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικα 8 μποφόρ.

Χιονίζει στην Κορφή του Παντοκράτορα – Κέρκυρα



Πηγη : Giannis Gasteratos /metar pic.twitter.com/r9OqTE9e9C — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 8, 2026

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)