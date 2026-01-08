Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται τις τελευταίες ώρες με το επίκεντρο της κακοκαιρίας να βρίσκεται στην Ήπειρο, όπου έχει ήδη σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής ενώ υπήρξαν προβλήματα και στις μετακινήσεις.

Η κακοκαιρία στην Ήπειρο οδήγησε σε ματαίωση της άφιξης της απογευματινής πτήσης στα Ιωάννινα, αφού το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αθήνα υποχρεώθηκε να επιστρέψει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» χωρίς να επιχειρήσει προσγείωση.

Advertisement

Advertisement

Η εξέλιξη αυτή άφησε δεκάδες επιβάτες χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους, ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν στο Αεροδρόμιο Ιωαννίνων αναζητώντας οδική μετακίνηση ή διαμονή στην πόλη.

Ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ και απαγορευτικό απόπλου

Ισχυροί άνεμοι έντασης 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί απαγόρευση απόπλου σε όλες τις θάλασσες, ενώ αυξημένη προσοχή απαιτείται και από τους οδηγούς, κυρίως βαρέων οχημάτων.

Όπως επισημάνθηκε από τον μετεωρολόγο, Νίκο Καντερέ, οι δυτικοί–νοτιοδυτικοί άνεμοι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι, καθώς οι ριπές τους φτάνουν τα 80 και τοπικά τα 90 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει εκτροπή ή ακόμη και ανατροπή οχημάτων, ειδικά όταν ο άνεμος πνέει κάθετα στο οδόστρωμα. Αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται σε Αττική Οδό, εθνικές οδούς και ανοιχτά τμήματα αυτοκινητοδρόμων, όπου οι άνεμοι είναι ισχυρότεροι.

Έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα – Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή

Το καιρικό σύστημα που επηρεάζει τη χώρα προκάλεσε βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπειρο, όπου τα φαινόμενα ενισχύθηκαν και από το λιώσιμο των χιονιών, αυξάνοντας σημαντικά τον όγκο των υδάτων.

Το σύστημα, σύμφωνα με τον κ. Καντερέ, κινείται ανατολικά και επηρεάζει πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη, καθώς διέρχεται το μέτωπο κακοκαιρίας.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου έχει θέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Advertisement

Κατολισθήσεις και καθιζήσεις σημειώθηκαν στα Τζουμέρκα – Πηγή: epiruspost.gr

Κατολισθήσεις και καθιζήσεις σημειώθηκαν στα Τζουμέρκα – Πηγή: epiruspost.gr

Το νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα, με κατολισθήσεις, καταπτώσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καθώς και σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης, ιδίως στην περιοχή του Καταρράκτη, από όπου υδρεύονταν πολλά χωριά.

⚠️ Επιστροφή της πτήσης Αθήνα -Ιωάννινα Λόγω ισχυρής καταιγίδας



Δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα Ιωάννινα και να προσγειωθεί το αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα.



Φτάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν αναγκάστηκε να pic.twitter.com/kGJ8t8KJpk — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 7, 2026

Μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται σε Ζαγόρι, Κόνιτσα, Πωγώνι και Θεσπρωτία. Τριάντα πέντε (35) μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία, ενώ οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται σε οριακό σημείο, με υπερχείλιση του Καλαμά στην Κορύτιανη και πλημμύρα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Advertisement

⚠️Ανατροπή νταλίκας από τους θυελλώδεις ανέμους λίγο έξω από το Ροδοτοπι Ιωαννίνων



Βίντεο : Nikos Nick pic.twitter.com/7gxU2wgsng — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 8, 2026

Παράλληλα, σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε Πέρδικα, Γραικοχώρι και μάλιστα σε όχημα και στον κάμπο Σκάλας Φιλιατών.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και καλούν τους κατοίκους να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια της Πολιτικής Προστασίας.

Advertisement

Ιωάννινα: Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα

Ανεμοστρόβιλος που έπληξε χθες το βράδυ (7/1) την περιοχή Καλπακίου Ιωαννίνων, «εξαφάνισε» πτηνοτροφική μονάδα, ενώ προκάλεσε ζημιές στο στρατόπεδο και ξερίζωσε δεκάδες δένδρα.

Ειδικότερα, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα όπου υπήρχαν 30 χιλιάδες κοτόπουλα. Ο ισχυρός άνεμος ξήλωσε τις στέγες από 3 κτήρια και στην συνέχεια, κατέρρευσαν οι τοίχοι που καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα.

Ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε αυτοκίνητο στην Ηλεία – Πηγή: ilialive.gr

Ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε αυτοκίνητο στην Ηλεία – Πηγή: ilialive.gr

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους

Εμπόδια στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί νοτιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και σύμφωνα με την ΕΜΥ, φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Advertisement

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά διακοπεί. Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Advertisement

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Απαγορευτικό απόπλου – φωτο αρχείου (Πηγή: EUROKINISSI)

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας-Μέγαρα, Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή-Θάσος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Advertisement

Πρόγνωση του καιρού

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), τη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα φτάσει τους 09 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ήπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στη νότια Πελοπόννησο πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Xιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.`

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)