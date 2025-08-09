Σημαντική άνοδο πρόκειται να παρουσιάσει ο υδράργυρος τις προσεχείς ημέρες, αφού θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς τοπικά σε κάποιες περιοχές, με τη θερμοκρασία να πέφτει εκ νέου από την Τετάρτη (13/8).

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, τα 40αρια επανέρχονται, με τον ίδιο να αναφέρει πως «στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης των δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς».

Παράλληλα, διαφορετικό θα είναι το σκηνικό στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, αφού «θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου».

Από εκεί και πέρα, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι από την Τετάρτη (13/5) η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ωστόσο τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους. Τον Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες, με τον Αύγουστο γενικότερα να φεύγει πιο ζεστός από τα συνηθισμένα.