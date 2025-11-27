Ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή στην Αττική, κυρίως στο πρώτο μισό της ημέρας, πρωί με μεσημέρι, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Δεν αποκλείονται πρόσκαιρα ισχυρά φαινόμενα, και επειδή θα υπάρχει πολύς κόσμος στους δρόμους, χρειάζεται προσοχή, σημείωσε.

Όπως εκτίμησε, τα πιο δύσκολα καιρικά για την Ήπειρο έχουν περάσει, όμως μια κατολίσθηση μπορεί να γίνει και σε δεύτερο χρόνο με τα τόσο ασταθή εδάφη.Το επίκεντρο είναι το Ιόνιο, το οποίο έχει σηκώσει μεγάλο βάρος αυτής της κακοκαιρίας, το πιο νότιο κομμάτι της Πελοποννήσου, έχει δεχτεί μεγάλο βάρος. Στη Μεσσηνία καταγράφηκαν ριπές ανέμου, προβλήματα και πολύ νερό, ενώ υπήρξαν και χαλαζοπτώσεις, ειδικά στη Φοινικούντα.

Ταυτόχρονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες αλλά και την Παρασκευή στην Πελοπόννησο, όπου σημειώνονταν ισχυροί πυρήνες καταιγίδων σε Μεσσηνία και Λακωνία.

Παράλληλα, φαινόμενα θα έχουμε και στα βορειότερα, σε Μακεδονία και Θράκη. Για τις επόμενες ώρες περιμένουμε ισχυρά φαινόμενα. Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται για τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, Μεσσηνία, Λακωνία, αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Θράκη, όπου ήδη υπάρχουν πυρήνες καταιγίδων. Τις επόμενες ώρες και μέρες θα πρέπει να υπάρχει τεράστια προσοχή, καθώς τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικότερα και βορειότερα.

Ακόμη, επιμένουν οι πυρήνες καταιγίδων, κυρίως στη νότια Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα κινούνται σταδιακά βορειότερα, σε Χαλκιδική και Μακεδονία ενώ πολύ λίγες περιοχές βλέπουν βελτίωση και οι περισσότερες έχουν μπροστά τους έναν δύσκολο καιρικό δρόμο μέχρι το Σάββατο.