Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας ξεκινά η βδομάδα με την ΕΜΥ να έχει επικαιροποίήση του δελτίο προειδοποιώντας για ισψυρά φαινόμενα στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη και τη δυτική Πελλοπόνησο και μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Στη Θεσσαλονίκη ξέκινησε η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές ενώ έχουν ξεριζωθεί και πέσει δύο δέντρα στην Καλαμαριά και το κέντρο της πόλης.

Advertisement

Advertisement

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Ντεπώ, ανατολικά της πόλης ενώ από τις πτώσεις των δέντρων προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Χθες ισχυρές βροχές έπεσαν και σε Βόνιτσα και Πρέβεζα, με αποτέλεσμα να πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την τροχαία να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

⚠️SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΝΙΤΣΑ ⚠️



Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Πρέβεζα και στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας



❗️Έχουν πλημμυρίσει σπίτια, υπόγεια και Μαγαζιά



Βίντεο : Θοδωρής Πατρόπουλος pic.twitter.com/jqimRHDAm6 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 10, 2025

⚠️ΣΟΒΑΡΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ⚠️



Στην πόλη της Πρέβεζα Στην περιοχή Κορυτσάς με Τσαμαδού, πίσω από τα Γυμνάσια στον Φόρο, κοντά στο γυμναστήριο του Καζούκα, ο δρόμος έχει αποκλειστεί λόγω έντονης βροχόπτωσης. 🌧️



Πηγη-Giannis Vasilliadis pic.twitter.com/LZBbh3jJIu — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 9, 2025

Στην Αττική θα υπάρχουν τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και θα εξελιχθούν σε σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Και στη θεσσαλονίκη θα υπάρχουν σήμερα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Ανεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Advertisement

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Advertisement

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Advertisement

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τα φαινόμενα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Advertisement

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία, από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.