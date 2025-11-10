Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ την περασμένη Παρασκευή (7/11) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Αύριο

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Νεροποντή στην Αττική

Γύρω στις 11 το πρωί της Δευτέρας ισχυρή βροχόπτωση άρχισε να πέφτει στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο ιώργου Τσατραφύλλια «σύμπλεγμα καταιγίδων “μπουκάρει” στην Αττική …Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή για το επόμενο τρίωρο».

