Η Κυριακή ξεκίνησε με ήλιο και ανεβασμένη θερμοκρασία όμως από το βράδυ αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί Τρίτη και Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά τμήματα ενώ βελτίωση αναμένεται από Τετάρτη.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Κυριακή (5/10) προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα στο νότιο Αιγαίο. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια έως 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 βαθμούς , με τις μεγαλύτερες τιμές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς.

Την Δευτέρα θα σημειωθεί μεταβολή του καιρού με βροχές και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, και μέχρι το βράδυ και στο Αιγαίο. Οι άνεμοι νότιες διευθύνσεις 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.