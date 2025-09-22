Η φθινοπωρινή ισημερία είναι γεγονός, όμως ο καιρός στην Ελλάδα… φαίνεται να αγνοεί το ημερολόγιο. Με θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι, επίμονα μελτέμια και ανησυχητική ανομβρία, η αίσθηση του φθινοπώρου μοιάζει ακόμα μακρινή.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης, αυτό πρόκειται να αλλάξει. Και η αιτία ακούει στο όνομα «εμποδιστής Ρεξ», ένα φαινόμενο της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που -σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα– ίσως φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για τη φετινή σεζόν.

Advertisement

Advertisement

«Έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο. […] αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στην Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής», σημειώνει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό», παρατηρεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Μάλιστα, όπως προβλέπει, «οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας».

Αναλυτικά η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Ο ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ “ΡΕΞ” ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Φθινοπωρινή Ισημερία σήμερα και ο καιρός στη χώρα μας ακόμη δεν έχει εναρμονιστεί με το ημερολόγιο μιας και οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν περισσότερο Καλοκαίρι παρά Φθινόπωρο.

Advertisement

Απόδειξη των παραπάνω, τα μελτέμια τα οποία κυριάρχησαν τα τελευταία 24ωρα προς την πλευρά του Αιγαίου, όπως επίσης και η ανομβρία η οποία δε λέει να βάλει ένα έστω και προσωρινό τέλος προβληματίζοντας τους αγρότες μας και όχι μόνο. Ευτυχώς που η διάρκεια της ημέρας έχει περιοριστεί αρκετά δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να πέφτει αρκετά μέσα στη νύχτα μιας και σε διαφορετική περίπτωση μόνο το όνομα του μήνα θα μας έμενε σαν αλλαγή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας σε ότι αφορά τα καιρικά δρώμενα στη χώρα μας και όχι μόνο, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο.

Όπως αναφέρουμε και στον τίτλο μας, αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στην Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στις θετικές επιστήμες, έτσι κι εδώ, η ονομασία αυτή οφείλεται στον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.

Advertisement

Διεισδύοντας πιο πολύ σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όπως γίνεται φανερό και στους χάρτες που ακολουθούν από το προγνωστικό μας σύστημα, ο εμποδιστής “Ρεξ” μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας “Ωμεγα” εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο “Ρεξ” εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα “Υ” όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίρειο). Από την άλλη με το γράμμα “Χ” παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.

Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό.

Advertisement

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στον τελέυταίο μας χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών.

Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία, παρόλα αυτά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του Φθινοπώρου από Σάββατο – Κυριακή και στη συνέχεια.

Advertisement

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!».

Advertisement