Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ισχυροί νότιοι άνεμοι στα πελάγη, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα αναμένονται για σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με το Meteo- ενώ ευνοείται η μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Πιο αναλυτικά:

Advertisement

Advertisement

Για τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά σε Θράκη και πιθανόν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Μετά το απόγευμα τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών σε Ανατολική Στερεά και Νότια Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), 9 έως 22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 18 βαθμούς), 11 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι και στη Θράκη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Advertisement

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις αρχικά 4 με 6, από το μεσημέρι 5 με 7 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Advertisement

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Advertisement

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

Advertisement