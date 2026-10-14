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Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας.

Το ισχυρό κύμα καιρού έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και μεγάλες καθυστερήσεις στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Η Αττική και επτά ακόμη περιφέρειες της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας της αυξημένης επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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Ο Κηφισός έχει «φουσκώσει» επικίνδυνα από την ασταμάτητη βροχόπτωση που πλήττει την Αττική το πρωί της Τετάρτης (14/10), προκαλώντας έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Βίντεο καταγράφει τη μεγάλη άνοδο της στάθμης των υδάτων, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου να καταγράφουν μεγάλες καθυστερήσεις και την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία. Η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση Red Code, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει την περιοχή, με τις προγνώσεις να κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις έως αργά το απόγευμα.

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Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής, παρακολουθώντας στενά τα κρίσιμα σημεία του ποταμού. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ήδη σοβαρά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις των οδηγών στους γύρω δρόμους, ενώ το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αργά το απόγευμα.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις παραποτάμιες περιοχές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται και άλλες περιοχές της χώρας όπως η Εύβοια και οι Σποράδες.

Συγκεκριμένα στην Αττική σήμερα (14/10/2026) αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Υπενθυμίζεται πως σε καθεστώς Red Code έχουν τεθεί η Αττική και ακόμη επτά περιφέρειες της χώρας, λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων. Αυτές είναι οι εξής:

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (Στερεά Ελλάδα)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων (Θεσσαλία)

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας (Βόρειο Αιγαίο)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου.