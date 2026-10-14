Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα, οδηγώντας στη διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου στη Βόρεια Εύβοια.

Παράλληλα, η κατάρρευση βοηθητικής γέφυρας στην περιοχή των Πολιτικών επέτεινε τα προβλήματα στις υποδομές και τη δυσκολία στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 για την προειδοποίηση των πολιτών, καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι οδηγοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

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Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές κυκλοφορίας και κατάρρευση βοηθητικής γέφυρας συνθέτουν το σκηνικό στη Βόρεια Εύβοια, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία. Σε επιφυλακή οι Αρχές, προειδοποιήσεις μέσω του 112 για επικίνδυνες συνθήκες.

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Εύβοια, με τον ποταμό Κηρέα να υπερχειλίζει και να οδηγεί σε διακοπές κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου, ενώ στα Πολιτικά κατέρρευσε βοηθητική γέφυρα. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες για τις μετακινήσεις, με την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιεί το 112 και να καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στον δρόμο Μαντουδίου – Προκοπίου, στη θέση «Καντά», καθώς και στην περιοχή «Πορτάρα», εξαιτίας της υπερχείλισης του Κηρέα.

Υπερχείλισε ο Κηρέας – Κλειστοί δρόμοι σε Μαντούδι και Πορτάρα

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να φουσκώσει ο ποταμός Κηρέας, με τα νερά να δημιουργούν προβλήματα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Η κυκλοφορία στον δρόμο Μαντουδίου – Προκοπίου, στη θέση «Καντά», έχει διακοπεί, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στην περιοχή «Πορτάρα».

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα σημεία και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς η στάθμη των υδάτων και η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων καθιστούν τις μετακινήσεις επικίνδυνες.

Κατέρρευσε βοηθητική γέφυρα στα Πολιτικά

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι, στα Πολιτικά, στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Στο σημείο βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί στα Πολιτικά λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κατάρρευση της γέφυρας προστίθεται στα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι ισχυρές βροχοπτώσεις, εντείνοντας την ανησυχία για την κατάσταση των υποδομών και την ασφάλεια των μετακινήσεων στην περιοχή.

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Μήνυμα από το 112 – Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους των Πολιτικών και της ευρύτερης περιοχής για τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τους κινδύνους που αυτά συνεπάγονται.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να περάσουν από δρόμους που έχουν κλείσει ή έχουν πλημμυρίσει.

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Η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια παραμένει δύσκολη, με τις Αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τις επιπτώσεις της στο οδικό δίκτυο.