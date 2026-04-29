Ως αυτοχειρία αντιμετωπίζεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές ο θάνατος του 44χρονου άνδρα υπηκόου Αλβανίας χθες το απόγευμα στη Δυτική Παραλίας της Καλαμάτας, καθώς αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.

Ωστόσο, για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα. Πρόκειται για το ζευγάρι , ηλικίας 47 άνδρας και 50 ετών η γυναίκα , οι οποίοι εντόπισαν τον θανόντα μέσα σε στάβλο, καθώς και ακόμα τέσσερα νεαρά πρόσωπα , με καταγωγή από την Αλβανία.

Advertisement

Advertisement

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό πλημμελήματος για ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση του έργου των αρχών, καθώς –όπως προέκυψε– φέρονται να απέκρυψαν το όπλο και να αλλοίωσαν τον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι προχώρησαν στις ενέργειες αυτές από φόβο για ενδεχόμενες συνέπειες, καθώς το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αδήλωτο.