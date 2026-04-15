Μια τραγική είδηση ξύπνησε τη Λαμία το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου, όταν γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης καφετέριας, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην επιχείρησή του. Σύμφωνα με τo lamiareport.gr , ήταν εργαζόμενη του καταστήματος εκείνη που πήγε το πρωί να ανοίξει το μαγαζί και βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό θέαμα.

Η είδηση προκάλεσε βαθιά αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για άνθρωπο γνωστό στην αγορά της πόλης και ενεργό επαγγελματία στον χώρο της εστίασης επί σειρά ετών. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι διατηρούσε τη συγκεκριμένη καφετέρια περίπου τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ περιγράφεται ως πρόσωπο χαμηλών τόνων και αγαπητό σε όσους τον γνώριζαν.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης.

Στο σημείο λίγο αργότερα κλήθηκε και ο επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας Χριστόφορος Τσαλικίδης, ο οποίος έκανε αυτοψία στο χώρο, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποια αναλυτική επίσημη δημόσια ανακοίνωση με περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, πέρα από όσα μεταδίδουν τα τοπικά και πανελλαδικά μέσα που αναπαράγουν το αρχικό ρεπορτάζ από τη Λαμία.

Η νέα αυτή απώλεια επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο στο προσκήνιο τη σημασία της ψυχικής υγείας και της έγκαιρης υποστήριξης, ιδιαίτερα σε μικρές κοινωνίες όπου οι προσωπικές δυσκολίες συχνά παραμένουν αθέατες μέχρι να είναι αργά.