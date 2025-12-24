Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε σήμερα (24/12) η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας. Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε πλημμύρες σε υπόγεια, διακοπές ρεύματος και έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικόλ Ζιακοπούλου, τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τους 80 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση ενάμιση μήνα μέσα σε λίγες ώρες.

Οι περιοχές γύρω από τον Υμηττό, όπως η Δάφνη, ο Βύρωνας και ο Άλιμος, δέχθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, ενώ χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο, όπου δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως Παγκράτι, Γκύζη, Βύρωνα και Παιανία.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως αργά το βράδυ, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, τις τελευταίες περίπου δύο ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ δέχτηκε κοντά στις 40-50 κλήσεις, κυρίως για τα νότια προάστια του λεκανοπεδίου. Οι περισσότερες απ’ αυτές, αφορούν αντλήσεις υδάτων χαμηλής ωστόσο στάθμης.

Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στα δυτικά τμήματα, αλλά και στην Αττική που σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm. Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.



