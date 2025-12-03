Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στους Κουραμάδες της Κέρκυρας όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75 περίπου ετών ενώ η οδηγός περίπου 48 νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.

Ακομα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: Corfu TV News