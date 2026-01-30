«Προσωπική μου αποστολή οι Έλληνες και οι εταίροι μας στην περιοχή να έχουν σίγουρη και αξιόπιστη παροχή ενέργειας», υπογράμμισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μιλώντας στο συνέδριο του «Economist» με τίτλο «The World Ahead 2026», σήμερα το βράδυ (30/1).

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ξεκίνησε την ομιλία της με μία «καλησπέρα» στα ελληνικά, συμπληρώνοντας πως «ήρθα κατευθείαν από το αεροδρόμιο».

Η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η χώρα αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενεργειακή ανεξαρτησία της ηπείρου.

Όπως ανέφερε, ο Κάθετος Διάδρομος αναδεικνύεται σε κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία, μέσω της οποίας θα μεταφέρεται αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια τόσο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τοποθέτησή της πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της υπογραφής για το πρώτο φορτίο αμερικανικού LNG με τελικό προορισμό την Ουκρανία, το οποίο θα φτάσει αρχικά στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας μέσω της Atlantic Sea LNG.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημείωσε, αποτυπώνει στην πράξη τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος.

Ξεκινώντας την ομιλία της στα ελληνικά με τη λέξη «Καλησπέρα», η κ. Γκιλφόιλ έκανε έναν συνολικό απολογισμό του 2025, χαρακτηρίζοντάς το ως έτος ουσιαστικής εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ενισχύθηκε σημαντικά στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της οικονομικής ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επικαλέστηκε τη ρήση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια αποτελεί τον βασικό μοχλό αυτής της στρατηγικής.