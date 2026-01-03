Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 52χρονος που υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε πάνω σε δέντρο και εμβόλισε επτά οχήματα στην πορεία του από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Βαρυμπόμπη καθώς το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 1,86 mg/l, τρεις φορές πάνω από το όριο του Αυτοφώρου και επτά φορές πάνω από το όριο ασφαλούς οδήγησης.

Σε βίντεο εμφανίζεται η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου χθες το βράδυ, όπου στην οδό Άργους στην Κηφισιά ξερίζωσε το δέντρο ενώ βρίσκεται κατεστραμμένο ένα αυτοκίνητο το οποίο ενδέχεται να είναι και το όχημα του μεθυσμένου οδηγού και ακόμη 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Ποταμού.

