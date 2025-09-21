Στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς κατέληξε τη νύχτα της Παρασκευής (19/9) ο γιος γνωστού πολιτικού και πρώην υπουργού, ύστερα από έλεγχο τον οποίο του έκαναν στελέχη της ΟΠΚΕ, στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο τον νεαρό και τον φίλο του, με τον οποίο ήταν μαζί, και αποφάσισαν να τους ελέγξουν. Κατά τον έλεγχο βρήκαν στην κατοχή του πρώτου ένα σπρέι πιπεριού και στην κατοχή του φίλου του μικρή ποσότητα κάνναβης και για αυτό προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Οι συνάδελφοί τους σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση του νόμου Περί Όπλων στον γιο του πολιτικού, καθώς απαγορεύεται η κατοχή σπρέι πιπεριού, και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών σε βάρος του φίλου του. Ύστερα από επικοινωνία με τον Εισαγγελέα τους άφησαν ελεύθερους, καθώς και τα δύο αδικήματα διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος.