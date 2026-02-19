Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον ιδρυτή της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» για σειρά πλημμεληματικών πράξεων που σχετίζονται με τιμωρητικές συμπεριφορές σε βάρος ανηλίκων. Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ήταν αυστηρότερη σε σχέση με την πρωτόδικη, καθώς αναγνώρισε την ενοχή του για περισσότερες πράξεις. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε για 9 από τις 19 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, ενώ πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για πέντε.

Ειδικότερα, κρίθηκε κατά περίπτωση ένοχος για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης σε ανηλίκους που τελούσαν υπό την προστασία του, καθώς και για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ενόχους ακόμη 4 συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, ενώ δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν πλήρως. Μεταξύ των καταδικασθέντων περιλαμβάνονται πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στον Βόλο. Οι καταδίκες τους αφορούν, κατά περίπτωση, πράξεις βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλής σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη προκειμένου να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών και να ανακοινώσει τις ποινές.

