Η Κλαυδία θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει το δωδεκάρι της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έγινε την Τρίτη 21 Απριλίου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού με τον Ακύλα και το Ferto, έγινε γνωστό ότι η τραγουδίστρια που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας την προηγούμενη χρονιά θα είναι αυτή που θα ανακοινώσει στο κοινό σε ποια χώρα θα δοθούν οι 12 βαθμοί της ελληνικής κριτικής επιτροπής.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι η Κλαυδία είχε χαρίσει στην Ελλάδα την έκτη θέση στην 69η διοργάνωση, με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Αστερομάτα».