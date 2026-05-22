Σήμερα, 22 Μαΐου 2026, αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026. Το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με τις αιτήσεις να καταγράφουν νέο ρεκόρ συμμετοχής.

Συνολικά υποβλήθηκαν περίπου 800.000 αιτήσεις, ενώ οι διαθέσιμες επιταγές (vouchers) ανέρχονται σε 300.000. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 500.000 αιτούντες αναμένεται να μείνουν εκτός του προγράμματος μετά την έκδοση των τελικών πινάκων δικαιούχων.

Μόλις αναρτηθούν τα αποτελέσματα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εδώ αν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες και να κινηθούν άμεσα για τις απαραίτητες ενέργειες. Ειδικότερα, θα χρειαστεί να προχωρήσουν έγκαιρα στην κράτηση συμβεβλημένου καταλύματος και στην έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων, ώστε να αποφύγουν δυσκολίες διαθεσιμότητας λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης.

Για την ενεργοποίηση της επιταγής διαμονής απαιτείται αφενός η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με τον πάροχο του καταλύματος και αφετέρου η ηλεκτρονική καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης στο σύστημα της ΔΥΠΑ. Αν κάποιο από αυτά τα βήματα δεν ολοκληρωθεί, η επιταγή παραμένει ανενεργή.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει επίσης ότι όσοι επιλεγούν αλλά δεν αξιοποιήσουν την επιταγή τους εντός της περιόδου ισχύος του προγράμματος ενδέχεται να αποκλειστούν από τις δύο επόμενες φάσεις κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση πολύτεκνες οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.