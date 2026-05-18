Η προθεσμία για τις ενστάσεις στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» λήγει απόψε, Δευτέρα 18/5, στις 23:59 και ανοίγει ο δρόμος για τα οριστικά αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα είναι οριακά εντός χρονοδιαγράμματος μιας και ξεκινάει από σήμερα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, που φιλοξενήθηκε στο ΕΡΤnews έδωσε το χρονικό πλαίσιο για τα επόμενα βήματα, αλλά και αποσαφήνισε τι ισχύει με τα καταλύματα, αλλά και τη high season του Αυγούστου.

Αρχικά, για τα οριστικά αποτελέσματα ανέφερε:

«Σήμερα Σάββατο στις 11πμ άνοιξε η υποβολή των ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, αμέσως μετά αρχίζουμε την εξέταση των ενστάσεων. Στόχος μας είναι εντός της επόμενης εβδομάδας να ανακοινώσουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Έχουμε 11.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από ανθρώπους που έχουν εισόδημα πάνω από 80.000. Θα τους παρακαλούσα να μην κάνουν ένσταση. Γιατί κάθε ένσταση εξετάζεται από ανθρώπους. Προφανώς ο χρόνος που θα διατεθεί για την εξέταση των ενστάσεων θα καθυστερήσει την υπόλοιπη διαδικασία».

Πώς κάνετε ένσταση

Η ένσταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δημοσίου Gov.gr, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική δημόσια πρόσκληση.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

Σύνδεση στην πλατφόρμα : Επισκεφθείτε την ενότητα για τον Κοινωνικό Τουρισμό στη ΔΥΠΑ.

: Επισκεφθείτε την ενότητα για τον Κοινωνικό Τουρισμό στη ΔΥΠΑ. Είσοδος με κωδικούς : Κάντε είσοδο χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet είτε τους κωδικούς σας στο σύστημα της ΔΥΠΑ.

: Κάντε είσοδο χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet είτε τους κωδικούς σας στο σύστημα της ΔΥΠΑ. Υποβολή ένστασης : Επιλέξτε την καρτέλα της αίτησής σας και επιλέξτε την ηλεκτρονική υποβολή ένστασης κατά των αποτελεσμάτων.

: Επιλέξτε την καρτέλα της αίτησής σας και επιλέξτε την ηλεκτρονική υποβολή ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Τεκμηρίωση : Συμπληρώστε τους λόγους για τους οποίους κάνετε την ένσταση και επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ., pdf ή εικόνα) που αποδεικνύουν το αίτημά σας.

: Συμπληρώστε τους λόγους για τους οποίους κάνετε την ένσταση και επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ., pdf ή εικόνα) που αποδεικνύουν το αίτημά σας. Οριστική Υποβολή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε οριστικοποιήσει την υποβολή και κρατήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα σας δοθεί.

Πού θα δείτε τα αποτελέσματα

Στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων θα εμφανίζονται οι αριθμοί αίτησης όσων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μαζί με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ τους. Επιπλέον, θα αναγράφονται τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε δικαιούχος ανά κριτήριο, η συνολική βαθμολογία του και η σειρά κατάταξής του.

Για τα ωφελούμενα μέλη θα παρουσιάζονται τα αρχικά και τα τελευταία γράμματα του ονοματεπωνύμου τους, καθώς και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους. Επίσης θα υπάρχει ένδειξη για το αν έχει εκδοθεί ή όχι Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. Όσοι δεν έχουν σχετική ένδειξη επιταγής δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση διαμονής ή ακτοπλοϊκής μετακίνησης.