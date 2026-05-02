Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 ολοκληρώνεται την Κυριακή 3 Μαΐου.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών. Για φέτος, μάλιστα, έχει επεκταμένη διάρκεια 13 μηνών, καθώς ξεκινά στις 18 Μαΐου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο «μητρώο παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα



Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας της ΔΥΠΑ, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν τη λήξη των αιτήσεων



Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με τουλάχιστον 3 συνεχόμενους μήνες ανεργίας έως την καταληκτική ημερομηνία

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται ως εξής:

Έως 16.000 ευρώ για άγαμους



Έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί



Έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos , στη διαδρομή:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές

Σε ορισμένες περιοχές παρέχονται αυξημένα οφέλη:

Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή



Σε δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Επιπλέον, η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και κατά τις περιόδους:

Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2026 – 14 Ιανουαρίου 2027)



Πάσχα (23 Απριλίου 2027 – 9 Μαΐου 2027)

Προθεσμία για τους παρόχους

Ξεχωριστή προθεσμία ισχύει για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 10 Μαΐου.

Όσοι πάροχοι είχαν λάβει μέρος στο προηγούμενο πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι θα επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους.

