Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα (10/8) το μεσημέρι στο λιμάνι της Κορίνθου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με επιβαίνοντα κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα korinthostv.gr οι πολίτες, σοκαρισμένοι, κάλεσαν τις αρχές. Άμεσα δύο αστυνομικοί -ένας της ΔΙ.ΑΣ και ένας της ΟΠΚΕ- έσπευσαν να βοηθήσουν τον οδηγό, βουτώντας στο νερό για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ στη συνέχεια στο νερό βούτηξε και ένας δύτης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διάσωσης, ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε στο πόδι του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός ανασύρθηκε από το όχημά του, χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού ενώ οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Το όχημα θα ανασυρθεί από τη θάλασσα με τη συνδρομή γερανοφόρου οχήματος.